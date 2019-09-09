Milli Takım Moldova'ya gitti! Şenol Güneş'i kızdıran olaya bakın

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Milliler bu maç öncesine İstanbul’dan saat 11.00 uçağıyla Moldova’ya hareket etti. Kişinev Havalimanı’na saat 12.30 civarı gelen ay-yıldızlıları çok sayıda Türk taraftar bayraklarla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri arasında otobüslerine binen kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.