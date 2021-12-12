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Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

ANTALYA’da haciz yoluyla bağlanan araçlardaki artış yediemin otoparklarını doldurdu.

Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış, Antalya’daki otoparkları hınca hınç doldurdu. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. 

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Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.

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Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

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Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

2006 yılında Antalya’da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz." dedi. 

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