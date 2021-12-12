Milli servet hurdaya çıktı! Toplam değerleri dudak uçuklattı: 15 yıldır bekleyen var

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ANTALYA’da haciz yoluyla bağlanan araçlardaki artış yediemin otoparklarını doldurdu.
Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarındaki artış, Antalya’daki otoparkları hınca hınç doldurdu. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.
Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü.
Aralarında 2 milyon lira değerinde lüks otomobillerin de bulunduğu yedieminlerde işletme sahipleri oluşan yoğunluktan memnun olmadıklarını, en büyük sorunlarının da yer sıkıntısı olduğunu dile getirdi.
2006 yılında Antalya’da bu işe başladığını belirten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde uzun süre kalan araçları görüyoruz." dedi.