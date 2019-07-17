Milli Piyango İdaresi paraları hazırladı, Büyük ikramiye sahibini bekliyor

Uçar, kendisini talihli olarak tanıtan kişiyle ilgili herhangi bir bilginin paylaşılmayacağını vurgulayarak, telefondaki sesten talihlinin erkek olduğunu anladıklarını ifade etti. Uçar, biletin seri numarasının sadece bayi, talihli ve kendilerinin bildiklerini belirterek, "Bu seri numarası kamuoyuyla paylaşılmadı. Talihli bugün bizimle herhangi bir iletişime geçmedi. Bu ikramiyelerin ödenmesi çok önemli. Buraya geldiğinde onların psikolojisinden bizim anladığımız kadarı ile durumun medyaya yansımasından dolayı talihli çekiniyor. Daha önce de böyle durumlar oluştu. Hatta son güne kadar bekleyenler bile oldu" şeklinde konuştu