Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara

100 Milyon, 10 Milyon, 1 Milyon, 120 Bin, 10 Bin, 5 Bin, Bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye kazanan şehir de belli olmuş oldu.