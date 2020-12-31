Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara
Milli Piyango sonuçları açıklandı. Türkiye 2021'e girmek için dakikalar sayarken; tarihin en büyük ikramiyesini veren Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Saat 14.30'da başlayan ve gün boyu millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan çekiliş sona erdi. 100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti de belli oldu. İşte yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'yi kazanan numara...
81 ilde canlı olarak takip edilen 2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, 31 Aralık gecesinin son dakikalarında 100 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi belirledi. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL’lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti.
100 Milyon, 10 Milyon, 1 Milyon, 120 Bin, 10 Bin, 5 Bin, Bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçları ile birlikte büyük ikramiye kazanan şehir de belli olmuş oldu.
Büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete çıktı. Biletin Manisa Salihli'den satın alındığı belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 5 oldu.
İşte; kazandıran numaraların tam listesi...