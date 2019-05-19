Milli mücadelenin 100. yılında ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları

Şahan Gökbakar

19 Mayıs ATATÜRK'Ü ANMA

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI kutlu olsun... 100 yıl önce başlattığın bu kurtuluş hareketi bugün hala sürüyor...Merak etme güzel adam, evlatlarin vicdanı hür, yürekli ve kararlı. Sen de böyle görmek isterdin bu gençliği eminim...Bugün biraz daha fazla hissediyoruz bizim için yaptıklarının kıymetini...Herşey için çok teşekkürler güzel adam! ❤️🇹🇷 #19mayıs #turkiye #cumhuriyet#özgürlük #hayat #bayram