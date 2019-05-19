Milli mücadelenin 100. yılında ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi bugün 100 yaşına girdi. Ünlü isimler, 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da kutladı.
Gülben Ergen
"Boyun eğmemenin diğer adıdır 19 Mayıs"
Cem Yılmaz
Ne güzel bir gün başlıyor... 19 mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun ey güzel gençler...
Ahmet Kural
Hiç kimse laf edemez, hepimizin dedesi atası, onun sayesinde nefes alıyoruz, Rabbim onu Türk milletine nasip etti, kurtuluşumuzun 100. yılı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.
Şahan Gökbakar
19 Mayıs ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI kutlu olsun... 100 yıl önce başlattığın bu kurtuluş hareketi bugün hala sürüyor...Merak etme güzel adam, evlatlarin vicdanı hür, yürekli ve kararlı. Sen de böyle görmek isterdin bu gençliği eminim...Bugün biraz daha fazla hissediyoruz bizim için yaptıklarının kıymetini...Herşey için çok teşekkürler güzel adam! ❤️🇹🇷 #19mayıs #turkiye #cumhuriyet#özgürlük #hayat #bayram