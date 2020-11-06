Milli kamera işaretledi, milli SİHA MAM-L ile vurdu

Baykar Uçuş ve Eğitim Merkezi’nden kanatlarında Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan Bayraktar TB2, milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer hedefleme ile başarılı bir atış gerçekleştirdi.