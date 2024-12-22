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Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

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Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için cenaze töreni düzenlendi. Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan büyük üzüntü yaşadı.

Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebzce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

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Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek.

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Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı

Erzurum Palandöken'de dün  çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

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