Milli judocu Emre Yazgan'a veda! İkizi tabutunun başından ayrılmadı
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Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için cenaze töreni düzenlendi. Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan büyük üzüntü yaşadı.
Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebzce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
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Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderilecek.
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Erzurum Palandöken'de dün çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.
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