Milli halterci Muammer Şahin kamptan apar topar ayrıldı! Nedeni şaşkınlık yarattı

"Senden halterci olmaz" diyenlerin gururu oldu

Milli takıma seçilen Şahin, 2011'de Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda beşincilik, aynı yıl Polonya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Halter sporunda başarılarıyla adından söz ettiren Şahin, 2013'te Peru'daki dünya şampiyonasında gençler dünya şampiyonluğunu kazanarak, Türkiye'nin gururu oldu. 2015 yılında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği, 2016'da İsrail'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2017'de Arnavutluk'taki Avrupa Halter Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti. Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Şahin, çocukken zayıf görünümünden dolayı 'Senden halterci olmaz' diyenleri başarılarıyla utandırdı. Geçen yıl büyükler kategorisinde de Hırvatistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda dördüncülük kazanan Şahin, bu yıl nisan ayında Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.