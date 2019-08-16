Milli halterci Muammer Şahin kamptan apar topar ayrıldı! Nedeni şaşkınlık yarattı
DÜNYA Şampiyonu, Avrupa ikincisi milli halterci Muammer Şahin (25), eşi ve çocuğunun bakımını karşılayacak parayı kazanmak için gündüzleri otomobil yıkamacısında, geceleri de kafeteryada garsonluk yapıyor. Şahin, madalya hayaline ara verip ailesinin geçimini sağlayacak parayı kazanmak için milli takımın dünya şampiyonasına hazırlık kampından ayrıldı.
Kayseri'de eğitim gördüğü ortaokulda düzenlenen seçmelerde zayıf olması nedeniyle antrenör Gökhan Taşçı'nın halter takımına alınmayan Muammer Şahin, daha sonra halterci olmaya karar verdi. Halter antrenörünün eğitim verdiği salonun kapısında bekleyip, çalışma yapan arkadaşlarını izleyen Şahin'in hırsını fark eden Taşçı, genç sporcuyu takıma aldı. Halter sporuna başlamanın sevincini yaşayan Şahin, 2 yıl antrenmanın ardından 16 yaşında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
"Senden halterci olmaz" diyenlerin gururu oldu
Milli takıma seçilen Şahin, 2011'de Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda beşincilik, aynı yıl Polonya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Halter sporunda başarılarıyla adından söz ettiren Şahin, 2013'te Peru'daki dünya şampiyonasında gençler dünya şampiyonluğunu kazanarak, Türkiye'nin gururu oldu. 2015 yılında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği, 2016'da İsrail'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2017'de Arnavutluk'taki Avrupa Halter Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti. Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Şahin, çocukken zayıf görünümünden dolayı 'Senden halterci olmaz' diyenleri başarılarıyla utandırdı. Geçen yıl büyükler kategorisinde de Hırvatistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda dördüncülük kazanan Şahin, bu yıl nisan ayında Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
İnşaat işçiliği, garsonluk yaptı, dünyaları kaldırdı
Evli ve bir erkek çocuk babası Şahin, halter sporunda 10 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü kazandı. Şahin, başarılarla dolu 10 yıllık spor kariyerinde hem podyuma çıktı hem de hayatını sürdürebilmek için inşaat işçiliği, garsonluk gibi farklı işlerde çalışarak para kazanmak zorunda kaldı. İş bulamadığı dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan Şahin, pes etmeden halterde başarılı olmak için hayat mücadelesini sürdürdü. Eylül ayında Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası’na hazırlık kapsamında A Milli Takımın kampına katılan Şahin, 10 gün sonra kamptan ayrılıp para kazanmak için çalışmaya karar verdi. Şahin, sportif başarılarına rağmen, ekonomik sebeplerden dolayı Tayland'da yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'na katılamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Çoçuğu ve eşine bakabilmek içen Dünya Şampiyonası'na katılamıyor
Dünya Halter Şampiyonası’na hazırlandığı milli takım kampını ailesinin masraflarını karşılayabilmek için yarıda bırakan Şahin, eşinin babasının yaşadığı Alanya'da otomobil yıkayarak geçimini sürdürmeye karar verdi. Ailesiyle Alanya'da eşinin babasının evinde yaşamaya başlayan Şahin, gündüzleri otomobil yıkayıp akşamları da bir otelin kafeteryasında garsonluk yaparak geçimini sağlıyor. Spor yaptığı dönemde ailesine bakabilmek için aldığı borçları ödeyebilmek ve eşiyle çocuğunun bakımını üstlenmek için spor kariyerine ara vermek zorunda kalan Şahin, büyükler dünya şampiyonasında madalya kazanma hedefini bu sene gerçekleştiremeyeceğini söyledi.