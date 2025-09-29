Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı

SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÖRNEK

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çeken Orkun Kökçü, saha dışında da mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı camia, genç yıldızı hem performansı hem de karakteriyle örnek bir isim olarak görüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit ismi olan Orkun Kökçü, bu sezon şu ana kadar 9 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.