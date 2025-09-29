BIST 11.152
DOLAR 41,58
EURO 48,73
ALTIN 5.104,09

Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı

|
Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı

Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü, cuma namazında görüntülendi. Kökçü'nün namaz kıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Herkes beğeni ve yorum yağdırdı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı - Resim: 1

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Orkun Kökçü, bir camide cuma namazı kılarken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşan o görüntüler, kısa sürede büyük ses getirdi. Milli futbolcu Kökçü, binlerce insanın takdirini topladı.

14
Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı - Resim: 2

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, saha içindeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Siyah-beyazlı oyuncu, cuma namazı kılarken görüntülendi.

24
Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı - Resim: 3

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Kökçü'nün namaz kılarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun samimi görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Helal olsun", "Örnek bir duruş" ve "Hem karakter hem futbolcu" yorumlarıyla Kökçü'ye destek verdi.

34
Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı - Resim: 4

SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÖRNEK

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çeken Orkun Kökçü, saha dışında da mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı camia, genç yıldızı hem performansı hem de karakteriyle örnek bir isim olarak görüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit ismi olan Orkun Kökçü, bu sezon şu ana kadar 9 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

44