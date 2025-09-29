Milli futbolcu Orkun Kökçü namaz kılarken görüntülendi! O halleri büyük beğeni topladı
Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü, cuma namazında görüntülendi. Kökçü'nün namaz kıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Herkes beğeni ve yorum yağdırdı.
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Orkun Kökçü, bir camide cuma namazı kılarken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşan o görüntüler, kısa sürede büyük ses getirdi. Milli futbolcu Kökçü, binlerce insanın takdirini topladı.
Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, saha içindeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Siyah-beyazlı oyuncu, cuma namazı kılarken görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI
Kökçü'nün namaz kılarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun samimi görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Helal olsun", "Örnek bir duruş" ve "Hem karakter hem futbolcu" yorumlarıyla Kökçü'ye destek verdi.
SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÖRNEK
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çeken Orkun Kökçü, saha dışında da mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı camia, genç yıldızı hem performansı hem de karakteriyle örnek bir isim olarak görüyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit ismi olan Orkun Kökçü, bu sezon şu ana kadar 9 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.