Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerle oyun oynadı renkli anlar

Konuşmasında, öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları gerektiğine işaret eden Selçuk, "Size 'iyi' veya 'kötü' denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmenizdir. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla çok ilgilenirim." dedi.