Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerle oyun oynadı renkli anlar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen orta öğretim öğrencileriyle buluştu. Selçuk öğrencilerle oyun oynadı. Buluşma çok renkli anlara sahne oldu.
2023 Eğitim Vizyonu’nu paylaşmasının ardından ülke genelinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programlarıyla öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili boyunca "Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle Buluşuyor" programıyla öğrencilerle de bir araya gelecek. İstanbul'dan başlayan program kapsamında Selçuk, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen orta öğretim öğrencileriyle buluştu.
Konuşmasında, öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları gerektiğine işaret eden Selçuk, "Size 'iyi' veya 'kötü' denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmenizdir. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla çok ilgilenirim." dedi.
Selçuk, konuşmasında öğrencilerin hedeflerini yüksek tuttukları ölçüde insanlığa katkılarının artacağına işaret etti. Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerindeki kalite, bilim, üretim neyse Türkiye'de de öyle olmasını istediklerini ifade eden Selçuk, "Orta öğretimde bir değişim yapmaya çalışıyoruz. İlkokul ve ortaokulda da yapacağız. Bunu değişiklik olsun diye değil, zamanın ruhu neyi gerektiriyorsa onun için yapıyoruz. Bunu yaparken de hesapla, kitapla yapıyoruz, fizibilite yapıyoruz." dedi.