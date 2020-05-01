Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk doğum günü hediyesi istedi! Ziya Selçuk nereli ve kaç yaşında

Bakan Selçuk Twitten hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı. Ve 3 gün için önerdiği 3 oyunun nasıl oynanacağını anlatan görselleri paylaştı.