Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk doğum günü hediyesi istedi! Ziya Selçuk nereli ve kaç yaşında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün doğum günü olduğunu duyurup öğrenciler ve velilerden birşey istedi. Bakan Selçuk'un istediği doğum günü hediyesi ne? Bakan Selçuk nereli? Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk kimdir? Ziya Selçuk'un kaç çocuğu var? İşte tüm bu soruların cevapları...
Türkiye'de koronavirüs belasıyla mücadele ederken ne söyleyeceği en çok merak edilen bakanların başında Melli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geliyor. Bakan Selçuk bugün 59 yaşına girdi ve sosyal medyadan kendisi için küçük bir doğum günü hediyesi istedi. Bakan Selçuk'un istediği doğum günü hediyesi ne? Bakan Selçuk nereli? Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk kimdir? Ziya Selçuk'un kaç çocuğu var? İşte tüm bu soruların cevapları...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugün doğum günü olduğunu hatırlatıp küçük bir istekte bulundu. 59 yaşına giren Bakan Selçuk'un istediği küçük doğum günü hediyesi ise yine çocuklarla ilgili. 3 günlük sokağa çıkma yasağını hatırlatan Bakan Selçuk, bu üç gün için ailecek oynanacak 3 oyun önerdi ve nasıl oynanacaklarını anlattı.
Bakan Selçuk Twitten hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı. Ve 3 gün için önerdiği 3 oyunun nasıl oynanacağını anlatan görselleri paylaştı.
Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk Nereli?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Bakan Selçuk'un bir de kardeşi var.