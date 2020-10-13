Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çağrı yaptı Demet Akalın hemen harekete geçti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde çıkan orman yangınlarına yönelik fidan bağışı çağrısında bulundu. Ünlü popçu Demet Akalın'dan bu çağrıya cevap geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmişti.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." demişti.
Milli Eğitim Bakanı'nın bu çağrısına ünlü popçu Demet Akalın'dan ses geldi.
Orman yangınından etkilenen Hatay ve Trabzon’a fidan bağışı yapan şarkıcı Demet Akalın, “Ama yaralı hayvanlar için ne yapabiliriz bilmiyorum’’ dedi.