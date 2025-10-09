Milli efsane Kenan Yıldız takımında kriz çıkardı! Babası hemen devreye girdi

BABASI DA DEVREDE

Hem kulüp hem de futbolcu, sözleşmeyi uzatma konusunda istekli olsa da ücrette yaşanan anlaşmazlık süreci tıkamış durumda. Juventus, genç futbolcuya bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif ederken, baba Engin Yıldız oğlunun performansını ve potansiyelini gerekçe göstererek daha yüksek bir rakam talep ediyor.