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Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Milli damat olarak anılan Asım Ekren, 70 yaşında hayata veda etti. Ekren'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan Asım Ekren'den acı haber geldi. Bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evlilik yaşayan Ekren'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

'Milli damat' olarak anılan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı.

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Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Kıbrıs'ta yaşayan usta müzisyen, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu. Ekren'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Yakın arkadaşının vefatı ile sarsılan Ajda Pekkan, "Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu" açıklamasını yaptı.

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