Milli damat Asım Ekren hayatını kaybetti! Ajda Pekkan Şehrazat yasa boğuldu

Yakın arkadaşının vefatı ile sarsılan Ajda Pekkan, "Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu" açıklamasını yaptı.