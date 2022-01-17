Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten'in başı tacizciyle dertte! Sokakta yürümeye korkuyor

İddiaya göre, M.G., 20 yıl önce şirket ile bir ticari ilişkiyi dayanak göstererek herhangi bir alacağı olmamasına rağmen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Bahar Çağlar Ökten ile avukat eşi Emin Ökten’i rahatsız etti.