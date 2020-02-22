Milli Atlet Survivor Sema Aydemir'e hırsız şoku! Yataktan kalkıp kovaladı
Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Sema Aydemir'in evine giren hırsız aylar sonra yakalandı. İstanbul Büyükçekmece'deki trafik polisleri durdukları araçtaki şahsın hareketlerinden şüphelenen polisler şahsı gözaltına aldılar.
TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor'a katılarak adını duyuran milli atlet Sema Aydemir'in Eyüp'teki evine hırsız girmişti. Arkadaşlarıyla beraber evde yaşayan Aydemir'e ait değerli eşyalar ve lüks aracı çalındı. Ünlü sporcu tarafından fark edilse de kaçmayı başaran hırsız aylar sonra yapılan trafik kontrolünde sahte plakayla yakalandı.
Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sema Aydemir'in arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı İstanbul Eyüp'teki evine, gece saatlerinde el feneriyle bir hırsız girdi. Sabah'ta yer alan habere göre, olay sonrası Aydemir ve arkadaşları, eve giren hırsızdan şikayetçi oldu.
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İstanbul Emniyeti'nin başlattığı soruşturmadan aylar geçmesine rağmen yakalanamayan hırsız İstanbul Büyükçekmece'de trafik polislerinin kontrol yaptığı esnada yakayı ele verdi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçtaki plakanın sahte olduğunu fark etti.
Olayla ilgili tutanak tutuldu ve durum savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; bu kişinin çaldığı aracın Sema Aydemir'e ait olduğu belirlendi.