Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı

Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY, üreticilerinden BMC tarafından ilk kez '14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı - Sayfa 1

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY, seri üretime yönelik ilk konfigürasyonuyla '14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) boy gösterdi.

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Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı - Sayfa 2

ALTAY tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan T1, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından ilk kez '14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilendi.

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Milli ana muharebe tankı ALTAY görücüye çıktı - Sayfa 4

İşte Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay...

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