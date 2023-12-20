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Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...

Milletvekilleri, TBMM'deki Şeref Holü'nde kurulan panoda kendi el yazılarıyla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan mesajlar kaleme aldı.

Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" paneli çerçevesinde 13 Aralık'ta Meclis Şeref Holü'nde bir pano oluşturuldu.

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Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile çok sayıda milletvekili, panoya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan çeşitli mesajlar yazdı. 

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Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...

Milletvekillerinin el yazılarıyla panoya yazdıkları mesajlarda, saldırıların bir an önce sonlandırılmasına yönelik temennilerle, Gazze'deki insani drama ilişkin duygusal ifadeler yer alıyor.

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Milletvekilleri el yazılarıyla Filistin'e destek mesajları yazdı! İşte Meclis'teki panoda yer alan o mesajlar...
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