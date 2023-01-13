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Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

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Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

Milletvekili adam karısını başka bir kadınla aldattı... Bunu öğrenen karısı öyle bir intikam aldı ki görenlerin ağızları açık kaldı...

Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

Peru'da yaşayan bir kadın, politikacı kocasının kendisini aldattığını öğrenince aldığı intikamla sosyal medyada gündem oldu. Perulu Nicole Portal, kendisini aldattığını öğrendiği meclis üyesi kocası Paolo Mesia’nın aracını kırmızı sprey boyayla baştan aşağı hakaret içeren kelimelerle doldurdu.

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Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

TikTok’ta yayınlanan bu görüntülerde Portal’ın oldukça sinirli bir şekilde, Mesia’nın lüks BMW aracına, “Aileni mahvettin”, “yalancı”, “dolandırıcı” diye yazdığı görülüyor.

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Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

Mesia, Peru’da muhafazakar Halk Yenilenme partisinin bir üyesi olup Miraflores şehir yönetiminde meclis koltuğu sahip.

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Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

Babası Carlos Mesía, 2020’den 2021’e kadar Popular Renewal’da kongredeydi ve 2011’den 2012’ye kadar anayasa mahkemesi başkanıydı.

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