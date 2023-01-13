Milletvekili karısını aldattı! Aldatılan e öyle bir şey yaptı ki gören inanamadı

Peru'da yaşayan bir kadın, politikacı kocasının kendisini aldattığını öğrenince aldığı intikamla sosyal medyada gündem oldu. Perulu Nicole Portal, kendisini aldattığını öğrendiği meclis üyesi kocası Paolo Mesia’nın aracını kırmızı sprey boyayla baştan aşağı hakaret içeren kelimelerle doldurdu.