Militan değil de gazeteci olan o otobüse biner! Altılı Masa Fatih Portakal'ı davet etmedi

Önümde Türk medya ve siyaset tarihinin belli de rekor bir listesi duruyor duruyor.

Belki değil büyük ihtimalle böyle…

Listede tam 250. İsim var.

Altılı Masa kurulduğu günden sonraki en önemli toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü yapıyor.

Bu 6 partinin, bugünkü başkanlık sistemini değiştirecek ve yeni bir Parlamenter sistem anlayışına geçecek yeni Anayasa ilkeleri açıklanacak..

Medya ve siyaset tarihinin en geniş yelpazeli listesi

İşte bu toplantıya tam 250 medya mensubu davet edildi.

İçlerinde Ahmet Hakan ve Mete Belovacıklı gibi Demirören medya grubunun iki gazetesinin genel yayın yönetmenleri de var.

İktidar yanlısı ve Altılı Masa karşıtı bir çok gazeteci de var…

Muhalif yazar, televizyon yorumcusu ve yöneticisi de…

Bugüne kadar gördüğüm en geniş davetli listesi bu…

Altılı Masa”nın bütün üyelerini kutlarım.

Son 20 yılın o çok kötü akreditasyon uygulamasını çöp kutusuna atmışlar.

Geçtiğimiz ay AKP de “Yeni Yüzyıl Vizyonunu” anlatmak için düzenlediği gösteriye böylesine geniş bir davetli listesi hazırlamıştı ama bu neredeyse onun iki katı.

Listeyi incelerken aklıma takılan fotoğraf karesi

Listeyi tek tek incelerken aklıma bir fotoğraf karesi takıldı.

Ekrem İmamoğlu”nun Karadeniz gezisinde otobüste çekilen bir fotoğraftı bu.

O karede şu isimlerden vardı:

Özlem Gürses, Nagehan Alçı, Akif Beki, İsmail Saymaz ve ben.

Kendine muhalif diyen bazı köşeyazarları ve televizyon yorumcuları otobüste çekilen o fotoğraf yüzünden Ekrem İmamoğlu”demedik laf bırakmamışlardı.

Eleştiri okları özellikle Nagehan ve bana yönelmişti.

Ağır hakaretlere uğradık.

Bu 28 Şubat kalıntıları diyen muhalif yorumcu

Muhalif kanadın bir televizyon kanalında yorumculardan biri canlı “Bu 28 Şubat artıkları daha ne kadar ortalıkta gezecek” diye neredeyse savcılara ihbarda bulunmuştu.

Üstelik o cümlesi yayın sırasında alt yazı olarak yarım saat boyunca ekranda kaldı.

Hırsları şundandı:

“Bunlar niye davet edildi…”

Tabi o dönemde hakaretlerin muhatabı olarak Pazartesi günün listesine biraz de bu gözle baktım.

Ve gördüm.

Neyi mi?

O gün İmamoğlu”nun otobüsünde çekilen kareye giren gazetecilerin hepsi Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına da davetliydi.

Üstelik o listeye bir Haber Türk”ten Nihal Bengisu Karaca da eklenmişti.

Demek ki İmamoğlu yanlış bir şey yapmamış ve amaç başkaymış.

Pazartesi günü o kareyi eleştirenler de davetli

Şimdi ilginç bir tablo var karşımızda.

O gün televizyon ekranında bana “Bu 28 Şubat artıkları daha ne kadar ortalıkta dolaşacak” diyen muhalif arkadaşımız onu söylerken yanında 28 Şubat döneminde Ali Kırca”nın haber müdürlüğünü yapan Ayşenur Aslan da vardı.

Hiç sesini çıkarmamıştı.

Pazartesi günkü toplantıya Ayşenur da davetli.

O ziyaret sırasında bizi yerden yere vuran arkadaşımız Merdan Yanardağ da davetli.

Sadece onlar değil, o geziye davet edildik diye bize etmedik hakareti bırakmayan başka arkadaşlarımız da davetli.

Şimdi merak ediyorum acaba gazeteci olarak Pazartesi günü oraya gidip Nagehan”la, Aktif Beki ile bizlerle aynı kareye girecekler mi..

Militan değil de gazeteci olan o otobüse biner

Benim görüşüm şu;

Eğer militan değil, gerçekten gazeteci iseler gelip o toplantıyı izlerler.

İmamoğlu”nun gezisine davet edilen gazeteciler, Altılı Masa”nın 28 Şubat”taki ilk toplantısına da davtliydiler ve ona da katılmışlardı.

Tıpkı İmamoğlu”nun Karadeniz ezici gibi, oradan da çok renkli izlenimler yazmıştık.

Şimdi Altılı Masa çok doğru bir şey yapıyor ve medya tarihinin bütün kalıplarını kırarak çok geniş bir yelpazeye yayılmış 250 gazeteciyi davet ediyor.

Bence Altılı Masa”nın demokrasi anlayışının da çok güzel yansıtan bir liste bu.

Otobüs karesindeki arkadaşlara: Kareye fotomontajla beni de ekleyin

Bu yazıyı okuduğunuz sırada ben Miami uçağında olacağım.

Çok uzun süreden beri ART Basel Sanat Fuarı için yapılmış bir programım vardı o nedenle Pazartesi günkü toplantıya çok istediğim halde katılamayacağım.

Katılsaydım Karadeniz Ekibi”indeki arkadaşlardan rica eder, Otobüsteki aynı kareyi orada da çektirirdik.

Bu tarihi fırsatı kaçırdığım için de üzüldüm doğrusu.

Otobüs ekibinin geri kalan kadrosu bunu yaparsa, fotomontajla benimi eklemelerine izin veriyorum.

Listede gördüğüm eksik! Fatih Portakal niye yok

Listeyi çok dikkatle inceledim.

Gerçekten ilginç isimler var.

Mesela Cumhuriyet”ten Emre Kongar var. Bu tür toplantılarda pek alışık olmadığımız bir yazar.

Hürriyet”ten Sedat Ergin var.

İsmet Berkan var.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu”nun adaylığına karşı ağır yazılar yazan Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir var.

Levent Gültekin var.

Ama iki ismin yokluğu dikkatimi çekti.

Biri geçenlerde AKP toplantısına bile davet edilen Fatih Portakal.

Öteki Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi.

Bence ikisi de davet edilmeliydi.

Bu listeye yakışırdı.

Bir gün önce Ali Babacan'ın listesi

Dün İstanbul”da bir başka önemli davet daha vardı.

Deva Partisi Genel Başkanı ve Altılı Masa üyesi Ali Babacan medya mensuplarına bir yemek verdi.

Bu yemeğe davet edilen 27 medya mensubunun listesi de önümde duruyor.

Orada da geniş bir davetli gazeteci listesi vardı.

Baktım Nagehan Alçı oraya da davetliydi.

Davetlilerden biri de bendim.

Çok da iyi bir sunum yapmış Ali Babacan.

Ne yazık ki çok önceden hazırlanmış bir program nedeniyle ona da katılamadım.

Ama Ali Babacan'ın birbaşka davetine kesinlikle katılacağım.

Gazetecilerin elbette görüşleri olabilir.

Ama onların “Ben onu protesto ediyorum katılmayacağım” demeleri sadece kendi gazeteciliklerine zarar verir.

Bu bakımdan AKP'nin “Yeni Yüzyıl Vizyonu" toplantısına katılan Fatih Portakal bir çok genç gazeteciye ders verdi.