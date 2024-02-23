Milli muharip uçak Kaan'ın öyküsü 9 yıl önce böyle başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "İlk uçuş önemli bir motivasyon. Daha yapacak çok işimiz var, hepimiz bunun farkındayız. Gayretli çalışacağız. Hava Kuvvetlerimize uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler gelişip üstüne katıp devam ederek, milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan sistemleri, yerli ve milli imkanlarımızla gerçekleştirip uçağımıza entegre edeceğiz. Bu sistemler entegre edilerek Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü, bu süreçle yine mutlulukla yaşayıp, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.