Milli muharip uçak Kaan'ın öyküsü 9 yıl önce böyle başladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı. 2028 yılı sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlanan Kaan'ın öyküsü 9 yıl önce böyle başladı.
KAAN'ın ilk uçuşunda planlanan uçuş profilinin tamamı gerçekleşti. Yaklaşık 13 dakika havada kaldı. Ölçülmesi takip edilmesi gereken tüm süreçler 13 dakika içinde gerçekleşti. Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.
KAAN'ın normal bir uçak olmadığını söyleyen Uçuş Test Mühendisi Hüseyin Erman Özer, "Çok büyük bir ekibin özverisinin, bilgisinin, tecrübesinin, hepsinin vücut bulmuş hali. Türk havacılık tarihi için belki yeni bir çağın başlangıcı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "İlk uçuş önemli bir motivasyon. Daha yapacak çok işimiz var, hepimiz bunun farkındayız. Gayretli çalışacağız. Hava Kuvvetlerimize uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler gelişip üstüne katıp devam ederek, milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan sistemleri, yerli ve milli imkanlarımızla gerçekleştirip uçağımıza entegre edeceğiz. Bu sistemler entegre edilerek Hava Kuvvetlerimize bu uçak teslim edilene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü, bu süreçle yine mutlulukla yaşayıp, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.