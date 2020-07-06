Milica Dabovic'e ahlaksız teklif: Başkan benimle yatmak istedi
Bir dönem Beşiktaş forması giyen basketbolcu Milica Dabovic, siyah beyazlılardan ayrıldıktan sonra Yunanistan'da ahlaksız teklif aldığını söyledi.
Türkiye'de 2009 yılında Beşiktaş forması giyen basketbolcu Milica Dabovic, siyah beyazlılardan ayrıldıktan sorna Yunanistan'a gittiğinde yaşadıklarını anlattı.
Yunanistan'a gittiğinde kendisini tek gecelik ilişki için transfer ettiklerini söyleyen Milica Dabovic, kulüp başkanının kendisiyle yatmak istediğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı;
''İlişki teklifini kabul etmedim'': Beşiktaş'tan Yunanistan'a transfer olmuştum. Bana ayda 20 bin euro net maaş ödüyorlardı. Yunan kulübünün başkanı, bana tek gecelik ilişki teklif etti. Beni bunun için transfer ettirmiş. Onun ilişki teklifini kabul etmediğim için bana 3 ay boyunca maaş ödemediler ve sözleşmemi feshettiler.
''Bacaklarımı para için açmadım'': Bana bir gece için büyük para teklif ettiler. Miktarın ne olduğu önemli değil. Bacaklarımı para için açmadım ve bundan da gururluyum.