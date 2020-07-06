Milica Dabovic'e ahlaksız teklif: Başkan benimle yatmak istedi

''İlişki teklifini kabul etmedim'': Beşiktaş'tan Yunanistan'a transfer olmuştum. Bana ayda 20 bin euro net maaş ödüyorlardı. Yunan kulübünün başkanı, bana tek gecelik ilişki teklif etti. Beni bunun için transfer ettirmiş. Onun ilişki teklifini kabul etmediğim için bana 3 ay boyunca maaş ödemediler ve sözleşmemi feshettiler.