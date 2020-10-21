Miley Cyrus UFO'larla yaşadıklarını anlattı duyanlar kahkahalara boğuldu
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, uçan bir kar küreyicinin içinde uzaylı gördüğü anları anlattı. Cyrus'ın anlattıklarını duyanlar gülmekten kendilerini alamadı.
ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, UFO gördüğüne inandığı çılgınca bir hikaye anlattı. Just Jared’ın haberine göre 27 yaşındaki Cyrus verdiği yeni röportajında tuhaf anısını aktarırken uzaylıların gözlerine baktığını söyledi. Cyrus, şu ifadeleri kullandı:
''Aslında başımdan bir olay geçti. Arkadaşımla San Bernardino’da araba kullanıyordum ve bir tür UFO kovalamaya başladı. Ne gördüğümden epey eminim fakat taco dükkanının önündeki minibüsteki adamdan bir şeyler de almıştım bu yüzden onun etkisi de olabilir.''
''Fakat bunu en iyi uçan bir kar küreyiciye benzeterek tarif edebilirim. Önünde büyük bir saban vardı ve sarı sarı parlıyordu. Uçtuğunu gördüm ve arkadaşım da bunu gördü. Yolda birkaç başka araba daha vardı, onlar da bakmak için durdu bu yüzden gördüğümün gerçek olduğunu düşünüyorum.''
Kısa süre önce Liam Hemsworth’le boşanmasına dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cyrus deneyimine dair şunları ekledi:
''Beş gün falan sarsıldım. Beni afallattı. Gökyüzüne aynı şekilde bakamadım. Geri dönebileceklerini düşündüm.''