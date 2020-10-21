Miley Cyrus UFO'larla yaşadıklarını anlattı duyanlar kahkahalara boğuldu

''Fakat bunu en iyi uçan bir kar küreyiciye benzeterek tarif edebilirim. Önünde büyük bir saban vardı ve sarı sarı parlıyordu. Uçtuğunu gördüm ve arkadaşım da bunu gördü. Yolda birkaç başka araba daha vardı, onlar da bakmak için durdu bu yüzden gördüğümün gerçek olduğunu düşünüyorum.''