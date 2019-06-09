Miley Cyrus tacize uğramıştı! Açıklamaları herkesi şok etti
Ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus, geçtiğimiz günlerde Barselona'da tacize uğramış ve bu duruma isyan etmişti. Cyrus'tan şok açıklamalar geldi.
Ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus'ı Barselona'da bir hayranı taciz etmeye çalışmıştı, bunun üzerine sosyal medyadan gelen tepkilere Cyrus, ateş püskürmüştü. Miley Cyrus açıklamaları ve hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Miley Cyrus, havalimanında yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cyrus, katıldığı bir radyo programında havalimanı girişlerinde yaşadıklarını anlattı.
Havalimanı görevlileriyle aralarında bir aşk-nefret ilişkisi olduğunu anlatan şarkıcı, “Ünlü olduğum için bana daha hassas davranıyorlar. Elle kontrol etmeleri de hoşuma gidiyor” sözleriyle şok açıklamalara imza attı.
Geçtiğimiz günlerde, Şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus, Barcelona'da bir hayranının tacizine uğramıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyordu.