Miley Cyrus tacize uğramıştı! Açıklamaları herkesi şok etti

Geçtiğimiz günlerde, Şarkıcı ve oyuncu Milse Cyrus, Barcelona'da bir hayranının tacizine uğramıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Miley Cyrus hayranlarıyla bir araya gelirken arkasından yaklaşan bir adamın ünlü şarkıcıyı boynundan tutup kendisine doğru çektiği ve öpmeye çalıştığı görülüyordu.