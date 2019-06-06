Miley Cyrus tacize uğradı! Taciz ise böyle görüntülendi

Olay yaşandığı sırada Miley Cyrus ve eşi Liam Hemsworth korumaların eşliğinde araçlarına doğru ilerliyordu. Cyrus'ın bir hayranı tarafından bu şekilde taciz edilmesine bazı kişiler sosyal medyadan şarkıcının şarkı sözlerindeki ifadeleri ve konserlerinde tercih ettiği kostümleri nedeniyle 'bu tür bir ilgiyi hak ettiği' yönünde paylaşımlar yaptı.