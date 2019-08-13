Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalanmıştı! Eski kocasından mesaj geldi

Şarkıcı Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliği sona eren oyuncu Liam Hemsworth, sosyal medyadan ayrılık açıklaması yaptı. 29 yaşındaki Avustralyalı aktör, yaptığı paylaşımda, “Miley ve ben ayrıldık. Ona ilerideki hayatı için sağlık ve mutluluktan başka bir şey dilemiyorum. Bu özel bir mesele, dolayısıyla gazetecilere ve medya çalışanlarına herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Bana atfedilmiş tüm açıklamalar yanlış. Huzur ve sevgiler” notuna yer verdi.