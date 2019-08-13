Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalanmıştı! Eski kocasından mesaj geldi
Geçtiğimiz günlerde 8 aylık evliliğini bitirmesinin ardından bir kadınla öpüşürken yakalanan Miley Cyrus'a eski kocası Liam Hemsworth ilk mesaj geldi.
Sekiz aylık evliliklerinin sona ermesi ve Miley Cyrus’ın bir kadınla öpüşürken görüntülenmesinin ardından gözler Liam Hemsworth’e çevrilmişti. Ünlü aktör, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, “Ona sağlık ve mutluluktan başka bir şey dilemiyorum” dedi.
Şarkıcı Miley Cyrus ile sekiz aylık evliliği sona eren oyuncu Liam Hemsworth, sosyal medyadan ayrılık açıklaması yaptı. 29 yaşındaki Avustralyalı aktör, yaptığı paylaşımda, “Miley ve ben ayrıldık. Ona ilerideki hayatı için sağlık ve mutluluktan başka bir şey dilemiyorum. Bu özel bir mesele, dolayısıyla gazetecilere ve medya çalışanlarına herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Bana atfedilmiş tüm açıklamalar yanlış. Huzur ve sevgiler” notuna yer verdi.
Hemsworth’un paylaşımı, 26 yaşındaki Cyrus’un sözcüsünün yaptığı açıklamadan iki gün sonra geldi. Ünlü şarkıcının sözcüsü, çiftin ayrılık haberini doğrulayarak, “Kendilerine ve kariyerlerine odaklanacaklar” demişti.
Öte yandan, şu sıralar arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan Miley Cyrus'ın bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evliliğinin de bu ilişki yüzünden bittiği iddia edilen Cyrus, Kaitlynn Carter isminde ünlü bir bloggerla öpüşürken yakalandı.