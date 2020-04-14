Mikropları ve bakterileri öldürebilen Cuverro metaliyle aparat üretildi!
Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen "cuverro" isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye yönelik anahtarlık şeklinde bir aparat üretti.
Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen "cuverro" isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde bankamatikten asansöre, kapı açmadan çekmece kapamaya kadar birçok alanda insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye yönelik anahtarlık şeklinde bir aparat üretti.
Cuverro isimli metali Türkiye'ye getirip, mikrop ve virüsün yayılmasını önlemek için farklı alanlarda kullanan ekibin çalıştığı firmanın yurt dışı operasyonlarını organize eden Bünyamin Yılmaz, cuverro hakkında bilgi verdi.
Cuverronun özelliğinin metal alaşımdan yapılan ve kendisine temas eden bakteri ve mikropları tamamen öldürdüğünü belirten Yılmaz, bu özelliklerin Amerika'daki Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylandığını, Türkiye'de de üniversitelerde yaptırdığı laboratuvar sonuçlarına göre olumlu sonuç aldığını ifade etti.
Yılmaz, "En önemli özelliği ne yaparsanız yapın antimikrobiyel özelliğini değiştiremiyorsunuz. Bunu kesseniz de çizseniz de bu özelliğini yok edemiyorsunuz. Dezenfektan kadar etkili, bakteri ve virüsleri öldürüyor." diye konuştu.