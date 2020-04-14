Mikropları ve bakterileri öldürebilen Cuverro metaliyle aparat üretildi!

Cuverronun özelliğinin metal alaşımdan yapılan ve kendisine temas eden bakteri ve mikropları tamamen öldürdüğünü belirten Yılmaz, bu özelliklerin Amerika'daki Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylandığını, Türkiye'de de üniversitelerde yaptırdığı laboratuvar sonuçlarına göre olumlu sonuç aldığını ifade etti.