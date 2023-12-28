Mikrokredi ile kendi işini kurdu, şimdi kadınlara meslek öğretiyor!

40 yaşındaki Hülya Demir, AA muhabirine, 2008'e kadar evinde kendi imkanlarıyla çeyizlik eşyalar ürettiğini söyledi.

İyi makine almaya bütçesinin yeterli olmadığını belirten Demir, "Buradan aldığım parayla kendime ilk önce güzel bir piko makinesi aldım. Daha sonra çizim makinemi, ütü makinemi aldım. Derken 'Niye kendine bir iş yeri açmıyorsun?" diye aklıma girenler oldu." dedi.