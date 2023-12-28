Mikrokredi ile kendi işini kurdu, şimdi kadınlara meslek öğretiyor!
Mikrokredi desteğiyle kendi işinin patronu olan Bayburtlu Hülya Demir, usta öğreticilik yaptığı Halk Eğitim Merkezi kurslarında kadınlara meslek öğretiyor.
Rize'de 2008 yılında yaşayan Hülya Demir, burada komşuları sayesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfının Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında verilen mikrokredi desteğinden haberdar oldu.
Dar gelirli kadınlara, küçük sermayelerle kendi işini kurması için imkan sağlayan programa başvuran Demir, verilen 1000 lira mikrokredi ve eşinin desteğiyle piko makinesi satın aldı.
Evinde çeyizlik eşya üretip satarak iş hayatına adım atan Demir, kısa sürede işini büyütüp Rize'de "Hülya Tasarım" adını verdiği bir atölye açtı.
Ailesiyle 2018'de memleketi Bayburt'a dönen 3 çocuk annesi Demir, işini büyüterek atölye ve satış mağazası açtı.
Gerekli sınavları geçerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde dikiş nakış üzerine usta öğreticilik de yapan Demir, genç kızlara eğitim veriyor.
40 yaşındaki Hülya Demir, AA muhabirine, 2008'e kadar evinde kendi imkanlarıyla çeyizlik eşyalar ürettiğini söyledi.
İyi makine almaya bütçesinin yeterli olmadığını belirten Demir, "Buradan aldığım parayla kendime ilk önce güzel bir piko makinesi aldım. Daha sonra çizim makinemi, ütü makinemi aldım. Derken 'Niye kendine bir iş yeri açmıyorsun?" diye aklıma girenler oldu." dedi.
Demir, eşinin desteğiyle Rize'de küçük bir iş yeri açtığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade ederek, 2018'de memleketleri Bayburt'a yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.
Demir, Bayburt'ta da vakfa ait ofis açıklamasıyla mikrokredi aldığını ve iş yeri açtığını aktardı.