Mikdat Kadıoğlu iklim değişikliğine karşı uyardı! Hastalıklar artacak

Sıcaklar artacak, yağışlar azalacak

Türkiye’nin Akdeniz çanağında olduğu için iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcakların artıp yağışların azalacağını dile getirdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Buharlaşma artıyor bunun yanı sıra deniz suyu seviyesi yükselecek. Daha çok dolu ve gök gürültü yağışlar olacak. Hortumlarla karşı karşıya kalacağız orman yangınları da artacak. 2100 yılına az kaldı Türkiye’de hava sıcaklığında 4 ile 6 derecelik artış bekleniyor. 50 yıl içerisinde sıcaklık artışı gerçekleşmiş olacak. Bu artış Akdeniz, Ege Bölgesi’nde fazla, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de daha az hissedilecek” diye konuştu.