Mika Raun'un son hali görenleri şok etti! Estetik mağduru...
Sosyal medya fenomenlerinden Mika Raun, son paylaşımları ile görenleri hayrete düşürdü. Birçok kez estetik operasyonu geçiren Mika Raun'un yüzündeki şişlikler ve morluklar ile dikkat çekti.
Asıl ismi Mika Can Raun olan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği operasyon sonrası cinsiyet değiştirmişti. Birçok kez vücudunda ve yüzünde estetik operasyon geçiren Mika Raun, son haliyle takipçilerini adeta şok etti. Yüzünde birçok morluk ve şişlikler olan Mika Raun için 'Estetik mağduru' yorumları yapıldı.
Sosyal fenomeni Mika Raun, TikTok ve Instagram hesabından paylaştığı ilginç içeriklerle geniş bir kitleye sesini duyurmayı başardı.
Şimdilerde TikTok ve İnstagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan Mika Raun, dış görüntüsünden rahatsız olup estetik ameliyatı olmaya karar verdi.
Kimseye duyurmadan bir anda operasyon masasına yatan Mika Raun, haftalar sonra yeni görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıktı.