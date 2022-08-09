Mika Raun'un son hali görenleri şok etti! Estetik mağduru...

Asıl ismi Mika Can Raun olan sosyal medya fenomeni Mika Raun, geçirdiği operasyon sonrası cinsiyet değiştirmişti. Birçok kez vücudunda ve yüzünde estetik operasyon geçiren Mika Raun, son haliyle takipçilerini adeta şok etti. Yüzünde birçok morluk ve şişlikler olan Mika Raun için 'Estetik mağduru' yorumları yapıldı.