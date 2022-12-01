Mika Raun "Photoshop'a ihtiyacım yok" dedi göğüslerini sergiledi! Yorum yağdı: "Silikonu babam da taksa..."
Cinsiyet değiştiren ve onlarca estetik yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Can Raun göğüslerinin sergiledi. Yaptığı skandallarla gündeme gelen fenomen Mika Can "Photoshop'a ihtiyacım yok" deyince sosyal medyada bomba yorumlara maruz kaldı.
Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Cinsiyet değiştiren ve kalça/göğüs ameliyatları olan fenomen Mika Can, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlamış ardından göz altına alınmıştı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan fenomen Mika Raun'un ifadesi ortaya çıkmıştı. Raun ifadesinde "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" diyerek kendini savunmuştu.
"Bu olay tamamen yalan haber"
Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullanmıştı.