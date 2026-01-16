Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran detaylar! Tecavüz var mı yok mu?
İzmir’de 29 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın cinayete kurban gittiğinin anlaşılmasıyla birlikte kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
Yapılan incelemeler sonucunda, katil zanlısı Fatih İnan’ın genç kadınla sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçerek buluşma ayarladığı belirlendi. Olay günü bir araya gelen ikili arasında, zanlının cinsel ilişki teklifinin reddedilmesi üzerine bir tartışma çıktığı ve bu tartışmanın sonucunda İnan’ın Mihriban Yılmaz’ı hayattan kopardığı iddia edildi. Talihsiz genç kızın saldırı sırasında tecavüze uğrayıp uğramadığına dair kesin bilgilerin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
İzmir’in Bornova ilçesi, 29 Aralık akşamından bu yana haber alınamayan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan gelen acı haberle sarsıldı. Ümit Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan genç kadının, evinden çıktıktan sonra sırra kadem basması üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma, kan donduran bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.
"BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM" DEYİP EVDEN ÇIKMIŞ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay günü akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret eden Mihriban Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek yanlarından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.
KATİL, MİHRİBAN'IN DAYISININ KİRACISI
Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, genç kadının saat 20.30 sularında boş bir arsada bekleyen bir otomobile bindiği tespit edildi. Aracın sürücüsü ve cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen Fatih İnan’ın (26), Mihriban’ın dayısının kiracısı olduğu ve genç kadınla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı.