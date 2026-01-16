Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran detaylar! Tecavüz var mı yok mu?

KATİL, MİHRİBAN'IN DAYISININ KİRACISI

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, genç kadının saat 20.30 sularında boş bir arsada bekleyen bir otomobile bindiği tespit edildi. Aracın sürücüsü ve cinayetin baş şüphelisi olarak belirlenen Fatih İnan’ın (26), Mihriban’ın dayısının kiracısı olduğu ve genç kadınla aynı binada yaşadığı ortaya çıktı.