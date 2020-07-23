Migros kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş-büyükbaş fiyatları güncellendi

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık arayışlarına başladı, yurdun dört bir yanında kurbanlık pazarları hareketlendi. Peki 2020 yılında Migros kurbanlık fiyatları kaç para olacak, Migros küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları belli oldu mu?