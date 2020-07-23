Migros kurbanlık fiyatları 2020 küçükbaş-büyükbaş fiyatları güncellendi
Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki Migros kurbanlık fiyatları 2020 yılında kaç para oldu? Migros büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları ne kadar oldu, küçükbaş koyun, koç kurbanlık fiyatları ne oldu?
Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. 4 gün sürecek olan kurban bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurbanlık arayışlarına başladı, yurdun dört bir yanında kurbanlık pazarları hareketlendi. Peki 2020 yılında Migros kurbanlık fiyatları kaç para olacak, Migros küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları belli oldu mu?
Migros'da 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu sorularını yanıtı ise belli oldu.
2020 MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
KÜÇÜKBAŞ
Koç Kurbanlık (En Az 12 KG) kemikli et
1.445,00 TL
Koç Kurbanlık (En Az 16 KG) kemikli et
1585,00 TL
BÜYÜKBAŞ 1/7 HİSSE
1/7 Büyükbaş Kurbanlık (En Az 21 KG) Kemiksiz et
1.825,00 TL