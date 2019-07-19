'Migren hastalığında ameliyat, sülük, hacamat tedavisinin yeri yok'



"Migrenin net bir tedavisi yok ama önlenebilir"

Migrenin net bir tedavisi olmadığını belirten Prof. Dr. Uludüz, bazı önlemler ile hastaların kendilerini koruyabileceklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Tetikleyici faktörlerden uzak durulduğunda migren atağını önleyebiliyorsun. Bir kere susuz kalmamamız gerekiyor. Her gün kilo başı 30 mililitre su içmemiz gerekiyor. Bu da ortalama 2 litreye denk geliyor. İkincisi uykusuz kalmayacağız ya da çok fazla uyumayacağız. Bazen hafta içi çok çalışıyoruz, az uyuyoruz. Hafta sonu da bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Saat düzeni değiştiğinde de yine migren atağı gelebilir."