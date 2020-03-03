Midilli Adası’nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina’ya gönderildiği iddiası üzerine yüzlerce göçmen, iskeleye toplandı. Atina’ya gittiğini düşündükleri gemiye binmek isteyen göçmenlerle limanda barikat kuran Yunan polisi arasında gerginlik çıktı.
Demirören Haber Ajansı (DHA), Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin Çanakkale ve Balıkesir gibi sahil kentlerinden başlayan yolcuğuna Yunan adası Midilli’de de tanıklık etti.
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Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilere müdahale etmeme kararı sonrası botlarla Midilli Adası’na giden göçmenler, buradan da Atina'ya geçip diğer Avrupa ülkelerine gitmek istiyor.
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Göçmen rotasının önemli duraklarından Midilli Adası ise son dönemde gidenlerle birlikte binlerce göçmene ev sahipliği yapıyor.
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Yunanistan’ın, bazı göçmenleri 1 yılı aşkın süredir adada tuttuğu ve Atina’ya geçişlerine izin vermediği öne sürüldü.
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