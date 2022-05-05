Midesini üşüttüğünü sandı doktor 3 saat ancak yaşarsın dedi ailesi cenazesini bekledi
GAZİANTEP'te yaşayan 2 çocuk annesi dünyada 10 milyonda bir görülen hastalığa tutuldu. Midesini üşüttüğünü sanarak hastaneye giden Gökçen Ünal, doktorlardan 2-3 saat ancak yaşarsın sözünü duyunca şoke oldu.
Gaziantep’te midesini üşüttüğünü zannederek gittiği hastanede 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Gökçen Ünal, 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşıyor. Doktorların “2-3 saat anca yaşar” demesine rağmen 5 aydır yaşam mücadelesi veren ve umutla ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, “2 tane kızım var onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor” dedi.
Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi Gökçen Ünal’ın (35) hayatı, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalanmasıyla altüst oldu. İnce bağırsağı pıhtı atması sonucu kangren olan genç kadın, 5 aydır hiç çıkmadığı hastane odasında yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların ailesine “2-3 saat anca yaşar” demesine rağmen 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşayan Ünal, Türkiye’de ince bağırsak nakli bekleyen iki hastadan biri. Ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve ince bağırsakta sağlam kalan çok küçük bir parçanın dikilmesiyle yaşama tutunan Ünal’ın zamanı her geçen gün biraz daha daralıyor.
5 ayda 30 kilo kaybetti : İnce bağırsağın bağışı en az, nakli ise zor olan organlardan biri olmasına rağmen 5 aydır mücadele eden anne Ünal, kız çocukları Aden ve Irmak için hastalığa karşı direniyor. İnce bağırsağı olmadığı için damar yolundan serumla beslenen Ünal, vücudunda emilimin olmamasından dolayı 5 ayda 30 kilo kaybetti. Hastane odasında adeta günden güne eriyen Ünal, kendisine uyumlu bir ince bağırsağın bulunmasını umutla bekliyor.
Midesini üşüttüğünü zannetti: Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal’ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya’daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya’ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya’da tedavi gördü. Şimdi Gaziantep’te ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, 5 aydır yaşadığı acı günleri anlattı. Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal, “Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor” dedi.