Midesinden Nokia 3310 telefon çıktı! Doktorları şaşırtan ameliyat
KOSOVA'da doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 33 yaşındaki hastanın midesinden Nokia 3310 cep telefonunun yenilenmiş modeli çıktı.
Kosova'nın başkenti Piriştine'de ilginç bir olay yaşandı. Doktorlar 33 yaşındaki bir erkek hastanın midesinden, Nokia 3310'unun yenilenmiş versiyonunu ameliyatla çıkardı. Uzmanlar, özellikle telefonunun bataryasından kaynaklanan kimyasalların yutulması durumunda ölümcül olacağını vurguladı.
Midesinde 4 gün kaldı
Güneydoğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar, Nokia 3310 model bir cep telefonunu yutan adamı ameliyat etti. Telefonun adı açıklamayan adamın midesinde dört gün kaldığı belirtildi. Başarılı operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini Facebook'ta yayınladı.
En tehlikeli parça batarya
Teljaku yaptığı açıklamada, tıbbi ekibin telefonu mideyi kesmeden, endoskop olarak bilinen özel cihazlar kullanarak üç ayrı parçaya ayırmayı başardığını söyledi. Teljaku, ayrıca yaklaşık iki saat süren işlem sırasında "herhangi bir komplikasyon" yaşanmadığını sözlerine ekledi.
Bununla birlikte 33 yaşındaki adamın telefonu yuttuktan sonra yaşadığı acı nedeniyle Kosova'nın başkentindeki hastaneye gitmeye karar verdiği aktarıldı. Teljaku, özellikle bataryanın en tehlikeli parçası olduğunu, patlayarak hayatı potansiyel olarak tehlikede olan adamın bağırsaklarına kimyasal salabileceğini söyledi.