Midesinden Nokia 3310 telefon çıktı! Doktorları şaşırtan ameliyat

Midesinde 4 gün kaldı

Güneydoğu Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülke olan Kosova'nın başkenti Priştine'de doktorlar, Nokia 3310 model bir cep telefonunu yutan adamı ameliyat etti. Telefonun adı açıklamayan adamın midesinde dört gün kaldığı belirtildi. Başarılı operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibinin başındaki doktor Skender Teljaku, adamın midesinden çıkarılan telefonun fotoğrafları ile röntgen ve endoskop görüntülerini Facebook'ta yayınladı.