Midelerden çıkanlar şok etti! Ne ararsan var para, iğne, boncuk, pil, yüzük...

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı. Haftada 2 ile 3 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, yüzük, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.