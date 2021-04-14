Mide yanması neden olur evde ne iyi gelir?

Mide yanması, boğazdan mideye kadar ya da göğüs kemiğinin arkasında, çoğunlukla ekşi bir geğirme ile beraber donuk, sızlayan bir ağrı olarak kendini gösteriyor. Çoğunlukla akşam saatlerinde, yemeğin ardından, uzanma veya eğilme sırasında daha da şiddetli hissedilebilir.