Mide yanması neden olur evde ne iyi gelir?
Mide yanması ya da mide ekşimesi, merkezi göğüs bölgesi veya üst orta karında yanma hissi olarak tanımlanıyor. Peki mide yanması neden olur? Tedavisi nasıl? İşte yanıtı...
Mide yanması, boğazdan mideye kadar ya da göğüs kemiğinin arkasında, çoğunlukla ekşi bir geğirme ile beraber donuk, sızlayan bir ağrı olarak kendini gösteriyor. Çoğunlukla akşam saatlerinde, yemeğin ardından, uzanma veya eğilme sırasında daha da şiddetli hissedilebilir.
Mide yanması aynı zamanda asit hazımsızlığı olarak da bilinir. Çoğu kişi mide yanması (mide ekşimesi) rahatsızlığını yaşam tarzı değişiklikleri kontrol altına alabilir.
Mide yanması neden olur?
Mide yanması, gastroözofageal reflü adı verilen bir hastalığın semptomudur. Genel olarak mide yanması, mide ekşimesi mide asidinin yemek borusundan yukarıya çıkmasından kaynaklanır. Normalde yiyecek ve içecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye geçer. Yemek borusunu mideye bağlayan kaslı bir halka (alt özofagus sfinkteri) bu akışın tek yönlü olmasını sağlar.
Turunçgiller, domates, soğan, çikolata, patates cipsi ve diğer işlenmiş atıştırmalıklar, sosis, pastırma, kahve, peynir ve nane gibi asitli veya yağ oranı yüksek yiyecekler mide yanmasını tetikleyebilir. Baharatlı yiyecekler ve büyük porsiyonlar da mide yanması şikayetinin kaynağı olabilir. Sigara içmek kası gevşeterek mide ekşimesine neden olabilir.