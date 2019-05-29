Mide şişkinliğine ne iyi gelir şişkinliğin belirtileri nelerdir

Gıdalardan dolayı midede artan gaz veya asit mide veya karın şişkinliğine neden olabilir. Rahatsız edici bu durum bazen karından seslerin gelmesi ile kişinin huzursuz hissetmesine bile sebebiyet verir. Ancak her karın şişkinliği yanlış beslenmeden dolayı yaşanmaz. Bazı hastalıklarında habercisi olabilir. Peki mide şişkinliğinin belirtileri nelerdir?