Mide şişkinliğine ne iyi gelir şişkinliğin belirtileri nelerdir
Özellikle Ramazan'da yemek sonrası görülse de ciddi hastalıkların habercisi olabilen mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliği belirtileri nelerdir?
Gıdalardan dolayı midede artan gaz veya asit mide veya karın şişkinliğine neden olabilir. Rahatsız edici bu durum bazen karından seslerin gelmesi ile kişinin huzursuz hissetmesine bile sebebiyet verir. Ancak her karın şişkinliği yanlış beslenmeden dolayı yaşanmaz. Bazı hastalıklarında habercisi olabilir. Peki mide şişkinliğinin belirtileri nelerdir?
Mide şişkinliğinin belirtileri, mide bulantısı, kusma hissi, hareket etmede güçlük çekme, tuvalete çıkmada zorlanma, terleme, karında şiddetli kramp.
Ananas: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde midedeki protein oranını artırarak, midenin yiyecekleri daha rahat sindirmesini kolaylaştırıyor. Yüzde 80 oranında su barındıran ananas midenin, hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Maydanoz: Her öğünde tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Şişkinliğe neden olan gaz problemine iyi gelen maydanoz aynı zamanda kabızlık gibi rahatsızlıklarıda önler.