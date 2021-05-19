Mide kanaması neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?
Mide kanaması en çok yaşlı nüfusta görülse de bebeklerde, çocuklarda ve orta yaşlı kişilerde de rastlanılan ciddi bir problemdir. İşte mide kanamasının nedenleri ve tedavisi...
Mide kanaması sindirim sistemindeki bir sorundan kaynaklanır. Kanamanın seviyesi hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve kişinin hayatını tehdit eder. Mide kanaması ülkemizde çok sık görülmektedir. Birçok sebebe bağlı da gelişebilir. Mide kanamasının en sık ağrı kesicilerin kontrolsüz ve çok fazla kullanımına bağlı ortaya çıktığı bilinmektedir. Mide kanamalarının en fazla yaşlılarda görüldüğü söylenebilir.
Mide kanaması belirtileri:
Genel olarak mide kanamasının belirtileri şu şekilde maddelenebilir:
-Karın bölgesinin üst batınında ağrı ve rahatsızlık duyulması,
-Midede meydana gelen hazımsızlık ve şişkinlik şikayetleri,
-Bulantı ve kusmayla birlikte ekşime ve yanma hissedilmesi,
-Midede doygunluk hissi duyulması,
-Kusmanın taze kırmızı renkte ya da kahverengi olması,
-Kahve telvesi görünümünde dışkılama,
-Siyah renkli, cıvık, kötü kokan dışkı
-Baş dönmesi,
-Makattan kan gelmesi ve halsizlik hissedilmesi,
-Aniden göz kararması,
-Solgun cilt.
Mide kanaması neden olur?
Mide kanaması çok farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Yanlış ve kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı mide kanaması çok sık görülmektedir. Yani bilinçsiz ilaç kullanımı mide kanaması nedenleri arasında sayılabilir. Özellikle 60 yaş üstü kişilerde risk fazladır. Çünkü ileri yaşlarda kalp, böbrek, eklem hastalıkları, romatizma gibi sorunlardan dolayı ilaç kullanımı artmış olur.