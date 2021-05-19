Mide kanaması neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Mide kanaması sindirim sistemindeki bir sorundan kaynaklanır. Kanamanın seviyesi hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve kişinin hayatını tehdit eder. Mide kanaması ülkemizde çok sık görülmektedir. Birçok sebebe bağlı da gelişebilir. Mide kanamasının en sık ağrı kesicilerin kontrolsüz ve çok fazla kullanımına bağlı ortaya çıktığı bilinmektedir. Mide kanamalarının en fazla yaşlılarda görüldüğü söylenebilir.