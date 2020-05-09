Mide ekşimesi neden olur mide ekşiten yiyecekler hangileri ne iyi gelir?
Kronikleşmiş mide hastalıklarında, yemeğin fazla kaçırılması mide yanmasında büyük bir rol oynar. Başta beslenme alışkanlıklarını değiştirmek olmak üzere birçok farklı korunma yöntemi bu tür problemlerin önüne geçilmek için uygulanabilir. Mide ekşimesinin nedenlerini ve rahatsızlığa iyi gelen besinleri sizler için derledik...
Mide hastalıklarından olan gastrit, ülser ve reflü gibi sorunlar nedeniyle meydana gelen mide ekşimesiyle sıklıkla karşılaşılır. Mide ekşimesini genellikle sindirim problemlerinin neden olduğu hazımsızlık ortaya çıkartır. Hayat kalitesini oldukça düşüren bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler, midelerinin ağzına geldiklerini hissedebilir.
Mide hastalıkları
Gastrit ve reflünün belirtileri benzerlik gösterse de reflü hastalığı çok daha şiddetli olan bir hastalıktır. Bu nedenle reflü hastaları gastrit olanlara oranla çok daha fazla şikayetle mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu şikayetlerin başında ise mide ekşimesi geliyor. Sadece yemeklerden sonra değil, gün içerisinde de ara ara midede biriken asitlerin yemek borusuna kaçması nedeniyle mide yanar.
İltihaplanmalar
Safra kesesi başta olmak üzere midenin yakınlarında bulunan tüm organlarda enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklar kısa bir zaman dilimi içerisinde mideye sıçrar. Midede aşırı yanma, ekşime, ağrı ve bulantı gibi belirtiler had safhaya varır. Bu tür durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.
Aşırı sinir halleri
Aşırı sinir haller, fevri davranışlar insanın psikolojik alt yapısını çökerten davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar psikolojik etkilerden fiziksel sonuçlara uzanan geniş bir yelpazede çeşitli sonuçlara yol açabilir. Aşırı sinirli insanların yanı sıra, üzgün ve kaygılı kişilerde de hem mide ağrısı hem de ekşimesi şikayetleri görülür. Kişinin ruh hali değişince midedeki sorunlar da kendiliğinden geçer.