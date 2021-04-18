Mide bulantısı neden olur ne iyi gelir?
Mide bulantısı hastalık belirtisi olabildiği gibi geçici bir sorun olarak da karşımıza çıkabiliyor. Mide bulantısı neden olur? Nasıl geçer? Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Bulantı, insanı rahatsız eden genellikle kusmayla seyreden duygu durumudur. Kusmak ise mide içeriğinin kuvvetli bir refleksle yemek borusu ve ağız yoluyla dışarıya atılmasıdır. Yediden yetmişe herkesi etkileyebilen mide bulantısını gideren çözümleri araştırdık...
Mide bulantısı sebepleri:
Çok ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğinden mutlaka doktor kontörlünde önlem alınmalıdır. İlk akla gelen mide bulantısı nedenleri şöyledir;
-Mide-bağırsak enfeksiyonları
-Gıda zehirlenmeleri
-Ani başlayan gastritler
-Mide hastalıkları
-Akut gastrit
-Araç tutmaları
-İlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesiciler
-Alkol kullanımı
-Stres ve anksiyete
-Gebelik
-Vertigo, kulak çınlaması
-Migren
-Tansiyon ve şeker düşüklüğü
Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?
-Mide bulandıran yiyecek ve kokulardan uzak durmalıdır.
-Bebeğin beslenemediği korkusundan kurtulmak, bebeğin her koşulda besleneceği ve aşırı endişe duymanın mideyi daha çok etkileyeceği bilinmelidir.
-Aşırı koku yayan çiçek, deterjan vb. eşyaların uzak yerlere, balkona vs. konması gerekir.
-Sabah kusmaları için yataktan kalkmadan evvel yatar pozisyondayken bir miktar tuzlu kraker vb. şeyleri tüketmek mide bulantısına iyi gelmektedir. Bu şekilde rutin kusmalar büyük ölçüde engellenecektir.
-Papatya, ıhlamur çayları ve içlerine sıkılan limon, mide bulantısını azaltmaya yardımcı olacaktır.