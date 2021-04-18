Mide bulantısı neden olur ne iyi gelir?

Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

-Mide bulandıran yiyecek ve kokulardan uzak durmalıdır.

-Bebeğin beslenemediği korkusundan kurtulmak, bebeğin her koşulda besleneceği ve aşırı endişe duymanın mideyi daha çok etkileyeceği bilinmelidir.

-Aşırı koku yayan çiçek, deterjan vb. eşyaların uzak yerlere, balkona vs. konması gerekir.