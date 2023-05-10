Mide bulandırdı! Diz ameliyatından alınan parça ile kıymalı makarna yaptı

Dizinden alınan parçanın yemek olarak kullanılma fikrinin bir espri olarak başladığını ve daha sonra olayın ciddiye bindiğini belirten Gonu, “Menisküs ameliyatı oldum ve o parçayı sakladık. Daha sonra sevgilime benim bir parçamın içinde olmasını istediğimi söyledim. O da başta istemedi ama daha sonra kabul etti” dedi.