Mide bulandırdı! Diz ameliyatından alınan parça ile kıymalı makarna yaptı
Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla tık ve takipçi için yaptıkları iğrençlikleri bir yenisi daha eklendi. Kısa bir süre önce dizinden ameliyat olan ve bir parça alınan ünlü sosyal medya fenomeni Paula Gonu'nun "kıymalı makarna" itirafı mide bulandırdı.
İspanya’da yaşayan ve Twitch isimli platformdaki paylaşımlarıyla şöhrete kavuşan sosyal medya fenomeni Paula Gonu’nun yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi… Sosyal medyada, fenomene tepki yağdı.
İspanyol sosyal medya fenomeni bir süre önce dizinden ameliyat olduğunu ve bacağından bir parça alındığını söyledi. 228 binden fazla takipçisi olan 30 yaşındaki fenomen bu parçayı sakladığını ve daha sonra bir yemek yaparak yediğini söyledi.
Erkek arkadaşıma da yedirdim
Açıklamaları tartışma yaratan Gonu, kıymalı makarna yaptığını ve bunu erkek arkadaşı Arnau’ya da yedirdiğini söyledi. Sosyal medya fenomeninin yaptığı kıymalı makarna itirafı büyük tepki çekti.
Dizinden alınan parçanın yemek olarak kullanılma fikrinin bir espri olarak başladığını ve daha sonra olayın ciddiye bindiğini belirten Gonu, “Menisküs ameliyatı oldum ve o parçayı sakladık. Daha sonra sevgilime benim bir parçamın içinde olmasını istediğimi söyledim. O da başta istemedi ama daha sonra kabul etti” dedi.