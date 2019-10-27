Mide bulandıran itiraf! Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci şaşırttı
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci yaptığı itiraflar ile herkesi şaşkına uğrattı! Bir okul anısını da anlatan güzel oyuncu biraz mide bulandırdı.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Oyuncu Özge Özpirinçci,kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.Bir okul anısını da anlatan güzel oyuncu herkesi şaşkına uğratırken ekran başındakilerin ise biraz midesini bulandırdı. İşte Özge Özpirinçci'nin samimi açıklamaları...
Kadın dizisinin güzel oyuncusu Özge Özpirinçci yaptığı samimi açıklamalarla herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu "Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip 'Allah'ım verilmiş sadakam varmış' dediğim var." açıklamasını yaparken okul anısını şu sözlerle anlattı;
"Ortaokulda harçlıkla yaşama dönemine geçtim. 13 yaşında kız çocuğuna parayı verip, ' 1 ay bununla yaşa' diyorlar. İlk gün bakıyorsun para çok, ilk haftanın sonunda bitiyor. O dönem annemle babamın cüzdanından çok para çaldım. Hemen sonrasında da itiraf geliyor zaten 'Ben senin cüzdanından 50 lira aldım' diye...Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki, arkadaşlarımın arasında 'cimri' diye bilinirim. Kıyafete çok para vermem mesela, üzülüyorum...
-Burun damarlarım çok ince olduğu için sümküremiyordum. Onların da bir şekilde çıkması lazım, ne yapacaksın? O yüzden burnumu çok karıştırıyormuşum. Ama acayip derecede. Of yani! İlkokul birinci sınıfta oturduğum sıranın altı onlarla doluydu. Artık bıraktım.