Mide bulandıran görüntüler! Bozuk tavukları müşterilere yedirdiler korkmasın diye çamaşır suyuna bastılar
ŞANLIURFA'dan öyle bir görüntü geldi ki görenin midesi bulandı. Ekipler denetim yapmak için lokantaya gitti ve gördükleri karşısında dehşete düştü. Ele geçirilen kilolarca bozuk tavuk eti ve kokmasın diye çamaşır suyuna basılan etler ekipler tarafından imha edildi.
Şanlıurfa’da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra müşterilere yemek olarak servis edilen yarım ton kokmuş ve bozuk tavuk eti ele geçirildi.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesindeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.
Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.
El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.