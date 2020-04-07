Mide ağrısının doğal çözümü bu besinlerde!
Bazen hafif ve geçici olabilen bazen de şiddetli bir şekilde gerçekleşebilen mide ağrısını sağlıklı gıdalar tüketerek hafifletmek ya da geçirmek mümkün. İşte o besinler!
Muz
Mide dostu muz midede oluşabilecek yanma ya da ağrıları çözmede yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiğindeyse mide sağlığını korur.
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Pirinç
Tıpkı muz gibi, esmer pirinç de mide tarafından kolaylıkla sindirilir. Beyaz pirinç ise mide astarını kaplamaya yardımcı olarak zararlı toksinleri emerek mideyi yatıştırır.
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Zencefil
Pek çok faydası bulunan zencefil sindirim için de oldukça yararlı. Zencefil çayı içerek mide ağrısını giderebilir, bulantı ve kusmayı engelleyebilirsiniz. Mide ekşimesi gibi diğer sorunlar için de yardımcı olur.
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Patates
Özellikle haşlanmış patates içindeki lifler sayesinde mide problemlerinin giderilmesinde etkili.
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