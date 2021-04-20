Mide ağrısına evde ne iyi gelir nasıl geçer?

Mide ağrısı nedir?

Mide ağrısı, karın bölgesindeki krampları veya hafif bir ağrıyı tanımlamak için kullanılan terimdir. Mide ağrısı genellikle kısa sürelidir, kendiliğinden geçebilir; ancak mide ağrısı şikayeti sık sık tekrarlanıyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda vardır.