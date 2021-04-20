Mide ağrısına evde ne iyi gelir nasıl geçer?
Karın bölgesinde oluşan mide ağrısı yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. Mide ağrısının evde tedavi yöntemlerinden biri de çiğ patates suyu. İşte mide ağrısını gideren çözümler!
Mide ağrısı nedir?
Mide ağrısı, karın bölgesindeki krampları veya hafif bir ağrıyı tanımlamak için kullanılan terimdir. Mide ağrısı genellikle kısa sürelidir, kendiliğinden geçebilir; ancak mide ağrısı şikayeti sık sık tekrarlanıyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda vardır.
Mide ağrısı nasıl geçer? Ne iyi gelir?
Mide ağrısını gidermek için bazı yiyecekleri tüketmek fayda sağlayabilir. Mide ağrısına iyi gelebilecek doğal yöntemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
Yoğurt tüketmek
Faydalı bakteriler ve yüksek oradan probiyotik içermesi sebebiyle, yoğurt tüketmek midenizi rahatlatabilir. Bununla birlikte yoğurt tüketimi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve enfeksiyonların önlenmesinde de çok önemli bir role sahiptir.
Bol su tüketmek
Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve midedeki sindirimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için bol su tüketiminin büyük önemi vardır. Gün içinde ortalama 2 litre su tüketmek önerilir.