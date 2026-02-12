Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında kullandığı mendili önündeki dosyanın içine koydu. Yunan Başbakan bu hareketi nedeniyle sosyal medyadaki Yunan kullanıcılardan çok ağır eleştiriler aldı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Saray'da resmi törenle karşıladı.
İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi ve çeşitli anlaşmalar imzalandı.
Program, ortak basın toplantısıyla sona erdi.
Basın toplantısı sırasında Miçotakis’in burnunu sildikten sonra mendili koyacak yer bulamayarak önündeki dosyanın içine sıkıştırdığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, Yunan kullanıcılar Başbakan Miçotakis'i topa tuttu. İşte yapılan yorumlardan bazıları: