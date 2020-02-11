Michelle Obama Barack Obama ile evliliklerindeki krizi nasıl aştıklarını anlattı
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Bir dönem evliliğinde kriz yaşadığını itiraf eden Obama, krizi nasıl aştıklarını da anlattı.
Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, sunucu Oprah Winfrey'in New York'taki konferasına konuşmacı olarak katıldı. Michelle Obama, konferansta özel yaşamına dair samimi açıklamalara imza attı.
Michelle Obama, kızları doğduktan sonra evliliklerinde çok zor zamanlar geçirdiklerini ama sıkıntılara teslim olmayıp çözüm aradıklarını dile getirdi. Obama, evliliğine dair açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
''Evliliğimdeki zor dönemleri atlatmak için eşimle evlilik terapistine gidip yuvamızı kurtardık. En önemlisi, terapist bize kendi mutluluğumuzdan sorumlu olmayı öğretti."
"Bu sayede evliliğimizdeki zor günleri geride bıraktık. Öyle ki aradan yıllar geçmesine rağmen Barack hala benim aşık olduğum adam olarak kalmayı başardı.''